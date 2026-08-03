В Аргентине сообщили, когда Месси закончит международную карьеру

Месси выступает за сборную Аргентины с августа 2005 года. Всего на его счету 207 матчей, в которых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. В составе национальной команды он становился олимпийским чемпионом (2008), дважды становился обладателем Кубка Америки (2021, 2024), выигрывал чемпионат мира и Финалиссиму (2022).