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В Аргентине сообщили, когда Месси закончит международную карьеру

Аргентинский журналист Фран Касаретто сообщил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси пока не собирается завершать международную карьеру.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 39-летний футболист планирует выступать за национальную команду еще два года.

«Согласно информации от источников, близких к Лионелю Месси, он пока не планирует завершать международную карьеру. Ожидается, что Месси завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года», — написал Касаретто в соцсетях.

Кубок Америки пройдет летом 2028 года. Место проведения турнира пока не объявлено. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира — в 2024 году в финале они обыграли сборную Колумбии (1:0, д.в.).

Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (0:1, д.в.). 39‑летний Месси стал лучшим бомбардиром команды, записав на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в восьми матчах.

Месси выступает за сборную Аргентины с августа 2005 года. Всего на его счету 207 матчей, в которых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. В составе национальной команды он становился олимпийским чемпионом (2008), дважды становился обладателем Кубка Америки (2021, 2024), выигрывал чемпионат мира и Финалиссиму (2022).