Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.35
П2
9.50
Футбол. Первая лига
19:30
Велес
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.15
П2
2.30
Футбол. Кубок России
04.08
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.45
Футбол. Кубок России
04.08
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.00
Футбол. Кубок России
04.08
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2

Маурисио Почеттино продлил контракт со сборной США

Федерация футбола США официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Новое соглашение с 54-летним аргентинским специалистом рассчитано до 2030 года. Под руководством Почеттино американская команда будет готовиться к очередному мировому первенству, которое пройдет через четыре года.

Почеттино возглавил сборную США в 2024 году. За это время под его началом коллектив добился заметных успехов: выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 и попадание в ⅛ финала домашнего чемпионата мира 2026 года, где американцы уступили бельгийской сборной. Несмотря на это поражение, руководство федерации выразило полное доверие тренеру и приняло решение сохранить его у руля команды на долгосрочную перспективу.

54-летний Маурисио Почеттино был главным тренером «ПСЖ». Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. Также он возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Челси», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором со счетом 0:2 проиграл «Ливерпулю».