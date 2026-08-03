Маурисио Почеттино продлил контракт со сборной США

Новое соглашение с 54-летним аргентинским специалистом рассчитано до 2030 года. Под руководством Почеттино американская команда будет готовиться к очередному мировому первенству, которое пройдет через четыре года.
Почеттино возглавил сборную США в 2024 году. За это время под его началом коллектив добился заметных успехов: выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 и попадание в ⅛ финала домашнего чемпионата мира 2026 года, где американцы уступили бельгийской сборной. Несмотря на это поражение, руководство федерации выразило полное доверие тренеру и приняло решение сохранить его у руля команды на долгосрочную перспективу.
54-летний Маурисио Почеттино был главным тренером «ПСЖ». Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. Также он возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Челси», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором со счетом 0:2 проиграл «Ливерпулю».