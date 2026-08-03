Маурисио Почеттино продлил контракт со сборной США

Почеттино возглавил сборную США в 2024 году. За это время под его началом коллектив добился заметных успехов: выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 и попадание в ⅛ финала домашнего чемпионата мира 2026 года, где американцы уступили бельгийской сборной. Несмотря на это поражение, руководство федерации выразило полное доверие тренеру и приняло решение сохранить его у руля команды на долгосрочную перспективу.