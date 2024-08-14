Okko покажет отборочные матчи ЧМ-2026 в России

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы Okko, онлайн-кинотеатр покажет матчи европейских сборных, которые поборются за право выйти в финальную стадию ЧМ-2026. Национальные команды разделят на 12 групп по четыре-пять сборных. Команды занявшие первые места в своих группах выйдут в финальную часть ЧМ-2026 напрямую. Те сборные, которые займут вторые места плюс четыре лучшие команды из Лиги наций сезона-2024/25 сыграют в плей-офф, где определятся еще четыре участника финальной стадии чемпионата мира.