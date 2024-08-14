Okko покажет отборочные матчи ЧМ-2026 в России

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на представителя пресс-службы Okko, онлайн-кинотеатр покажет матчи европейских сборных, которые поборются за право выйти в финальную стадию ЧМ-2026. Национальные команды разделят на 12 групп по четыре-пять сборных. Команды занявшие первые места в своих группах выйдут в финальную часть ЧМ-2026 напрямую. Те сборные, которые займут вторые места плюс четыре лучшие команды из Лиги наций сезона-2024/25 сыграют в плей-офф, где определятся еще четыре участника финальной стадии чемпионата мира.
Напомним, ранее Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Также Онлайн-кинотеатр покажет французскую Лигу 1 и Лигу 2, где выступают российские футболисты Матвей Сафонов, Александр Головин и Далер Кузяев.
Первые матчи Лиги наций Okko покажет уже 5 сентября. В этот день встретятся Азербайджан — Швеция, Сербия — Испания и Белоруссия — Болгария.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.
Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).