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39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в заявку национальной команды на матчи Лиги наций.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Португалии в первом туре Лиги наций на своем поле встретится с Хорватией. Матч пройдет на стадионе клуба «Бенфика» в Лиссабоне. 8 сентября там же португальцы сыграют со сборной Шотландии.

Состав сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Реал Бетис»);

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тьяго Сантуш («Лилль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Жоау Палинья («Бавария»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Феликс («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»);

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»).

Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 212 матчей, в которых забил 130 голов и сделал 45 результативных передач.