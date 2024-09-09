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Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в домашнем матче второго тура Лиги наций против команды Шотландии (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний португалец появился на поле в перерыве и на 88-й минуте забил победный мяч. Сборная Шотландии стала 48-й национальной командой, ворота которой Роналду сумел поразить по ходу карьеры. Ранее ни один другой футболист не смог достичь подобной отметки.

Роналду является рекордсменом по числу забитых мячей за сборную. На его счету 214 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 132 мяча. Больше всего Роналду забил в ворота сборных Люксембурга (11), Швеции и Литвы (обе — по 7).

В четверг, 12 октября, сборная Португалии в рамках Лиги наций на выезде сыграет против команды Польши. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.