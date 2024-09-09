Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных

Роналду является рекордсменом по числу забитых мячей за сборную. На его счету 214 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 132 мяча. Больше всего Роналду забил в ворота сборных Люксембурга (11), Швеции и Литвы (обе — по 7).