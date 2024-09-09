Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Мудрика и Довбика

«С ними было бы то же самое. Ну и где Мудрик? Скажите, где он? Мудрик уже два года в “Челси”, а играет только на скамейке запасных. А Довбику повезло в “Жироне”, потому что там были хорошие, скоростные фланги, снабжавшие его передачами. В “Роме” такого нет. Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.



Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от защитника. Он может только внутри играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, совершал обманные движения», — сказал Сабо.