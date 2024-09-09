Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Мудрика и Довбика

«С ними было бы то же самое. Ну и где Мудрик? Скажите, где он? Мудрик уже два года в “Челси”, а играет только на скамейке запасных. А Довбику повезло в “Жироне”, потому что там были хорошие, скоростные фланги, снабжавшие его передачами. В “Роме” такого нет. Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.
Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от защитника. Он может только внутри играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, совершал обманные движения», — сказал Сабо.
Мудрик перешел в «Челси» зимой 2023 года из «Шахтера» за 70 млн евро. На его счету 62 матча за лондонский клуб, в которых он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.
Довбик в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 мяча в 36 матчах. Минувшим летом «Жирона» продала 27-летнего украинца в «Рому» за 30,5 млн евро. За римский клуб Довбик провел три матча, не сумев отличиться результативными действиями.