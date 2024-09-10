Черчесов заявил, что пока не нашел «бриллианты» в Казахстане

Сборная Казахстана потерпела первое поражение при новом главном тренере Станиславе Черчесове, проиграв во 2-м туре Лиги наций Словении со счетом 0:3. Все голы в этой встрече забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко.
— Многим игрокам сборной за 30 лет. Будете ли работать с молодежью в дальнейшем?
— Этот вопрос часто задают, сами того не замечая. Если люди какой-то пик проходят, нужны другие игроки, которые хотя бы к этому пику идут. Вы где живете? В Казахстане. Я же тот же чемпионат смотрю, что и вы. Вот вы вопрос задаете, а такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов. Причем не только в Казахстане, все время про молодежь спрашивают, а везде одно и то же. Есть футболисты, которые определенную роль играют в казахском футболе. Их надо уважать. Уже сегодня Айбар Жаксылыков первый раз играл. Один вышел, еще кого-то найдем. Это работа, которую надо делать.
Если кто-то будет, а я его не буду его вызывать, вот тогда я принимаю критику. А так как мы смотрим один и тот же чемпионат, одни и те же игры Лиги Европы, Лиги конференций, где Люксембург обыграть не можем. Поэтому надо чуть-чуть правильно подходить к ситуации. И половина футболистов даже в своих командах не играют. Поэтому это моя команда, мои футболисты. И они сегодня 0:3 проиграли, но у меня к ним отношение не меняется. Моя задача их поддерживать и делать так, чтобы в следующей игре они были лучше. Вот и все, — сказал Черчесов на пресс-конференции после матча, видео которой опубликовано на YouTube-канале Казахстанской федерации футбола.
В следующем туре Лиги наций сборная Казахстана 10 октября на выезде встретится с национальной командой Австрии.