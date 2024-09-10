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Черчесов заявил, что пока не нашел «бриллианты» в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о молодом поколении национальной команды после крупного поражения от Словении в Лиге наций (0:3).

Источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потерпела первое поражение при новом главном тренере Станиславе Черчесове, проиграв во 2-м туре Лиги наций Словении со счетом 0:3. Все голы в этой встрече забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко.

— Многим игрокам сборной за 30 лет. Будете ли работать с молодежью в дальнейшем?

— Этот вопрос часто задают, сами того не замечая. Если люди какой-то пик проходят, нужны другие игроки, которые хотя бы к этому пику идут. Вы где живете? В Казахстане. Я же тот же чемпионат смотрю, что и вы. Вот вы вопрос задаете, а такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов. Причем не только в Казахстане, все время про молодежь спрашивают, а везде одно и то же. Есть футболисты, которые определенную роль играют в казахском футболе. Их надо уважать. Уже сегодня Айбар Жаксылыков первый раз играл. Один вышел, еще кого-то найдем. Это работа, которую надо делать.

Если кто-то будет, а я его не буду его вызывать, вот тогда я принимаю критику. А так как мы смотрим один и тот же чемпионат, одни и те же игры Лиги Европы, Лиги конференций, где Люксембург обыграть не можем. Поэтому надо чуть-чуть правильно подходить к ситуации. И половина футболистов даже в своих командах не играют. Поэтому это моя команда, мои футболисты. И они сегодня 0:3 проиграли, но у меня к ним отношение не меняется. Моя задача их поддерживать и делать так, чтобы в следующей игре они были лучше. Вот и все, — сказал Черчесов на пресс-конференции после матча, видео которой опубликовано на YouTube-канале Казахстанской федерации футбола.

В следующем туре Лиги наций сборная Казахстана 10 октября на выезде встретится с национальной командой Австрии.

Словения
3:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
9.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stozice Stadium
Главные тренеры
Матьяж Кек
Станислав Черчесов
Голы
Словения
Беньямин Шешко
(Жан Целар)
23′
Беньямин Шешко
28′
Беньямин Шешко
(Эрик Янжа)
63′
Составы команд
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
10
Тими Элшник
22
Адам Гнезда Черин
20
Петар Стоянович
77′
7
Йосип Иличич
23
Давид Брекало
87′
3
Юре Балковец
11
Беньямин Шешко
87′
14
Ясмин Куртич
17
Ян Млакар
20′
64′
5
Йон Горенц-Станкович
19
Жан Целар
37′
64′
18
Жан Випотник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
19
Бактиер Зайнутдинов
2
Сергей Малый
35′
46′
18
Алибек Касым
4
Марат Быстров
76′
14
Лев Скворцов
7
Рамазан Оразов
57′
20
Эльхан Астанов
10
Максим Самородов
46′
23
Ислам Чесноков
17
Абат Аймбетов
76′
16
Айбар Жаксылыков
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти