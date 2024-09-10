Черчесов заявил, что пока не нашел «бриллианты» в Казахстане

— Этот вопрос часто задают, сами того не замечая. Если люди какой-то пик проходят, нужны другие игроки, которые хотя бы к этому пику идут. Вы где живете? В Казахстане. Я же тот же чемпионат смотрю, что и вы. Вот вы вопрос задаете, а такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов. Причем не только в Казахстане, все время про молодежь спрашивают, а везде одно и то же. Есть футболисты, которые определенную роль играют в казахском футболе. Их надо уважать. Уже сегодня Айбар Жаксылыков первый раз играл. Один вышел, еще кого-то найдем. Это работа, которую надо делать.