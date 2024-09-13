Черчесов признался, что путал имена игроков сборной Казахстана

«Еще раз повторяю: видел футболистов первый раз за два дня. И могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал во время игры с Норвегией, по‑моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого‑то, а он на меня не смотрит, потому что его по‑другому зовут. Так тоже бывает», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Также Черчесов рассказал, как он строит свои взаимоотношения с футболистами национальной команды.
«Игроки знают, что я не теоретик, а практик. Я тоже на их месте был. Они знают, что есть вопросы, и они их должны задавать. Мне надо сказать, если что‑то есть. Вот, допустим, пятница. Что такое пятница для мусульман — вы знаете. Я сдвинул для них обед. И все идет своим чередом. Ничего страшного нет», — добавил главный тренер сборной Казахстана.
Станислав Черчесов рассказал о том, зачем попросил президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова приготовить темную комнату для футболистов.
«По тактике. Если что непонятно — дверь открыта. Есть определенная дистанция: главный тренер — это главный тренер. Но в каких‑то моментах я старший брат, в каких‑то — тренер, до которого боятся дотронуться, потому что есть разные ситуации. Пока таких ситуаций не было. Но темную комнату я попросил Барменкулова на всякий случай приготовить. Мало ли», — пошутил Черчесов.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, но первые игры во главе команды провел лишь в сентябре. В дебютном матче Черчесова сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией со счетом 0:0 в первом туре группы B3 в рамках Лиги наций. Во второй встрече подопечные Станислава Саламовича в Любляне уступили Словении со счетом 0:3.