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Черчесов признался, что путал имена игроков сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился сложностями, с которыми столкнулся во время первых матчей во главе национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Vesti.kz

«Еще раз повторяю: видел футболистов первый раз за два дня. И могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал во время игры с Норвегией, по‑моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого‑то, а он на меня не смотрит, потому что его по‑другому зовут. Так тоже бывает», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Также Черчесов рассказал, как он строит свои взаимоотношения с футболистами национальной команды.

«Игроки знают, что я не теоретик, а практик. Я тоже на их месте был. Они знают, что есть вопросы, и они их должны задавать. Мне надо сказать, если что‑то есть. Вот, допустим, пятница. Что такое пятница для мусульман — вы знаете. Я сдвинул для них обед. И все идет своим чередом. Ничего страшного нет», — добавил главный тренер сборной Казахстана.

Станислав Черчесов рассказал о том, зачем попросил президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова приготовить темную комнату для футболистов.

«По тактике. Если что непонятно — дверь открыта. Есть определенная дистанция: главный тренер — это главный тренер. Но в каких‑то моментах я старший брат, в каких‑то — тренер, до которого боятся дотронуться, потому что есть разные ситуации. Пока таких ситуаций не было. Но темную комнату я попросил Барменкулова на всякий случай приготовить. Мало ли», — пошутил Черчесов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, но первые игры во главе команды провел лишь в сентябре. В дебютном матче Черчесова сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией со счетом 0:0 в первом туре группы B3 в рамках Лиги наций. Во второй встрече подопечные Станислава Саламовича в Любляне уступили Словении со счетом 0:3.

Словения
3:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
9.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stozice Stadium
Главные тренеры
Матьяж Кек
Станислав Черчесов
Голы
Словения
Беньямин Шешко
(Жан Целар)
23′
Беньямин Шешко
28′
Беньямин Шешко
(Эрик Янжа)
63′
Составы команд
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
22
Адам Гнезда Черин
20
Петар Стоянович
77′
7
Йосип Иличич
23
Давид Брекало
87′
3
Юре Балковец
11
Беньямин Шешко
87′
14
Ясмин Куртич
17
Ян Млакар
20′
64′
5
Йон Горенц-Станкович
19
Жан Целар
37′
64′
18
Жан Випотник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
19
Бактиер Зайнутдинов
2
Сергей Малый
35′
46′
18
Алибек Касым
4
Марат Быстров
76′
14
Лев Скворцов
7
Рамазан Оразов
57′
20
Эльхан Астанов
10
Максим Самородов
46′
23
Ислам Чесноков
17
Абат Аймбетов
76′
16
Айбар Жаксылыков
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти