Черчесов признался, что путал имена игроков сборной Казахстана

«Еще раз повторяю: видел футболистов первый раз за два дня. И могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал во время игры с Норвегией, по‑моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого‑то, а он на меня не смотрит, потому что его по‑другому зовут. Так тоже бывает», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».