Сборная Казахстана объявила состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком команды на матчи третьего и четвертого тура Лиги наций.
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
Защитники: Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник»), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Адильбек Жумаханов («Атырау»).
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Максим Самородов («Ахмат»), Арман Кенесов («Актобе»), Аслан Дарабаев («Елимай»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба — «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»), Андрей Ульшин («Кайрат»).
Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Жан-Али Пайруз («Елимай»), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба — «Астана»), Артур Шушеначев («Сочи»).
До определения окончательного списка в составе могут быть изменения. Учебно-тренировочный сбор стартует 4 октября в австрийском городе Кремс и продолжится до 9 октября.
В первом туре Лиги наций команда Казахстана сыграла в Алматы вничью с Норвегией (0:0), а во втором уступила на выезде словенцам (0:3).