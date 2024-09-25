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«Никто не понял». Черчесов объяснил слова про АКМ против Холанда

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил свои слова об использовании АКМ против форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В начале сентября сборная Казахстана дома сыграла вничью с командой Норвегии (0:0) в стартовом матче Лиги наций. На предматчевой пресс-конференции Черчесов, отвечая на вопрос о том, как сдержать Холанда, пообещал подготовить для него АКМ. Тогда многие решили, что речь идет об оружии, так как аббревиатура АКМ используется для обозначения модернизированного автомата Калашникова.

«Мне вопрос задали, но до сих пор никто не понял, что я тогда ответил. Я сейчас вам все объясню. Когда меня спросили: “Гвардиола говорит, что Холанда даже пистолетом невозможно остановить”. Я ответил, что Хосеп — великий тренер, поблагодарил его за подсказку и сказал, что мы времени зря терять не будем, а у нас есть другое оружие — АКМ.

Все подумали, что я тогда говорил про автомат Калашникова, но в сборной Казахстана это оружие называется нашими защитниками — Алип, Касым, Марочкин. АКМ — три центральных защитника, которые сдерживают Холанда. Вот я вам сейчас и расшифровал тот свой ответ. Иногда журналисты и не понимают, что тренеры говорят», — сказал Черчесов.

Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда провела два матча. После ничейного результата с Норвегией казахстанская сборная потерпела разгромное поражение от Словении (0:3).

10 октября сборная Казахстана в Лиге наций на выезде сыграет против команды Австрии.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Норвегия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь