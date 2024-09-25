«Никто не понял». Черчесов объяснил слова про АКМ против Холанда

В начале сентября сборная Казахстана дома сыграла вничью с командой Норвегии (0:0) в стартовом матче Лиги наций. На предматчевой пресс-конференции Черчесов, отвечая на вопрос о том, как сдержать Холанда, пообещал подготовить для него АКМ. Тогда многие решили, что речь идет об оружии, так как аббревиатура АКМ используется для обозначения модернизированного автомата Калашникова.
«Мне вопрос задали, но до сих пор никто не понял, что я тогда ответил. Я сейчас вам все объясню. Когда меня спросили: “Гвардиола говорит, что Холанда даже пистолетом невозможно остановить”. Я ответил, что Хосеп — великий тренер, поблагодарил его за подсказку и сказал, что мы времени зря терять не будем, а у нас есть другое оружие — АКМ.
Все подумали, что я тогда говорил про автомат Калашникова, но в сборной Казахстана это оружие называется нашими защитниками — Алип, Касым, Марочкин. АКМ — три центральных защитника, которые сдерживают Холанда. Вот я вам сейчас и расшифровал тот свой ответ. Иногда журналисты и не понимают, что тренеры говорят», — сказал Черчесов.
Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда провела два матча. После ничейного результата с Норвегией казахстанская сборная потерпела разгромное поражение от Словении (0:3).
10 октября сборная Казахстана в Лиге наций на выезде сыграет против команды Австрии.