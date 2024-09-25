«Никто не понял». Черчесов объяснил слова про АКМ против Холанда

«Мне вопрос задали, но до сих пор никто не понял, что я тогда ответил. Я сейчас вам все объясню. Когда меня спросили: “Гвардиола говорит, что Холанда даже пистолетом невозможно остановить”. Я ответил, что Хосеп — великий тренер, поблагодарил его за подсказку и сказал, что мы времени зря терять не будем, а у нас есть другое оружие — АКМ.



Все подумали, что я тогда говорил про автомат Калашникова, но в сборной Казахстана это оружие называется нашими защитниками — Алип, Касым, Марочкин. АКМ — три центральных защитника, которые сдерживают Холанда. Вот я вам сейчас и расшифровал тот свой ответ. Иногда журналисты и не понимают, что тренеры говорят», — сказал Черчесов.