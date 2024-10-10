Сперцян пропустит матч сборной Армении из-за повреждения

24-летний полузащитник остался в Армении и не полетел на выездную игру из-за небольшого повреждения. Ожидается, что Сперцян успеет восстановиться к матчу с Северной Македонией, который пройдет в Ереване в воскресенье, 13 октября.
Сборная Армении сыграет с Фарерами сегодня. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
В текущем сезоне Сперцян провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице и 19 октября на выезде сыграет со «Спартаком».