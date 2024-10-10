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Сперцян пропустит матч сборной Армении из-за повреждения

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сможет помочь национальной команде Армении в матче 3-го тура Лиги наций против сборной Фарерских островов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

24-летний полузащитник остался в Армении и не полетел на выездную игру из-за небольшого повреждения. Ожидается, что Сперцян успеет восстановиться к матчу с Северной Македонией, который пройдет в Ереване в воскресенье, 13 октября.

Сборная Армении сыграет с Фарерами сегодня. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Сперцян провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице и 19 октября на выезде сыграет со «Спартаком».

Краснодар
Армения
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь