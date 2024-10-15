Британцы могут не пустить сборную Беларуси на матч Лиги наций

«Есть трудности с нашей домашней игрой против Белоруссии. Мы ждем решения, так что встреча с Болгарией может стать для нас последней домашней в году. Мы проведем матч, вопрос лишь в том, пройдет ли он в Белфасте или нет. Но решение не в наших руках», — сказал главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил.