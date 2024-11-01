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Сборная Беларуси получила визы для участия в матче в Белфасте

Матч в рамках Лиги наций должен пройти 15 ноября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ассоциация Белорусская федерация футбола

В октябре телеканал BBC сообщил, что игру между сборными Северной Ирландии и Беларуси могут перенести из Белфаста, так как игрокам и персоналу белорусской команды могут не дать британские визы.

«Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось. Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Команды из Беларуси, в отличие от российских, не отстранены от международных соревнований, но проводят домашние матчи на нейтральных полях при пустых трибунах.

Сборная Северной Ирландии с семью очками лидирует в группе 3 лиги C. После четырех туров сборная Беларуси занимает второе место в квартете, набрав шесть очков.

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