Сборная Беларуси получила визы для участия в матче в Белфасте

В октябре телеканал BBC сообщил, что игру между сборными Северной Ирландии и Беларуси могут перенести из Белфаста, так как игрокам и персоналу белорусской команды могут не дать британские визы.
«Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось. Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.
Команды из Беларуси, в отличие от российских, не отстранены от международных соревнований, но проводят домашние матчи на нейтральных полях при пустых трибунах.
Сборная Северной Ирландии с семью очками лидирует в группе 3 лиги C. После четырех туров сборная Беларуси занимает второе место в квартете, набрав шесть очков.