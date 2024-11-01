Сборная Беларуси получила визы для участия в матче в Белфасте

«Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось. Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.