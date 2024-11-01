Футбольную федерацию Грузии оштрафовали после матча Лиги наций

Также УЕФА оштрафовал Эстонский футбольный союз на 10 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение фанатов во время матча Эстония — Швеция (0:3). Федерация также условно наказана закрытием трибуны на один домашний матч под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.