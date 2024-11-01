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Футбольную федерацию Грузии оштрафовали после матча Лиги наций

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Грузинскую футбольную федерацию на 56 тысяч евро по итогам матча группового этапа Лиги наций против команды Албании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч группы 1 лиги B, прошедший в Тбилиси 14 октября, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Федерация оштрафована на 14 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе, на 12 тысяч евро — за использование болельщиками лазерной указки, на 30 тысяч евро — за использование фанатами пиротехники.

УЕФА также условно наказал федерацию закрытием трибуны стадиона на один домашний матч под эгидой организации с испытательным сроком в два года.

После 4 туров Грузия c 6 очками занимает второе место в группе B1, отставая на одно очко от сборной Чехии. На третьем месте находится команда Албании (6 очков), на последнем — сборная Укаины с 4 очками.

Также УЕФА оштрафовал Эстонский футбольный союз на 10 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение фанатов во время матча Эстония — Швеция (0:3). Федерация также условно наказана закрытием трибуны на один домашний матч под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Грузия
0:1
Первый тайм: 0:0
Албания
Футбол, Лига наций B,
14.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Mikheil Meskhi
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Силвинью
Голы
Албания
Кристьян Асллани
(Индрит Туци)
48′
Составы команд
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
3
Лаша Двали
76′
4
Гурам Кашия
7
Хвича Кварацхелия
10
Георгий Чакветадзе
17
Отар Китеишвили
8
Буду Зивзивадзе
22
Жорж Микаутадзе
14
Лука Лочошвили
81′
11
Георгий Цитаишвили
9
Зурико Давиташвили
90′
19
Леван Шенгелия
Албания
1
Томас Стракоша
2
Иван Бальиу
3
Марио Митай
90+2′
5
Арлинд Айети
18
Ардиан Исмайли
8
Кристьян Асллани
14
Казим Лячи
90+4′
20
Юльбер Рамадани
9
Ясир Асани
10
Недим Байрами
77′
77′
15
Таулант Сефери
11
Индрит Туци
66′
19
Мирлинд Даку
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
11
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грузия
Албания
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь