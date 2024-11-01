Футбольную федерацию Грузии оштрафовали после матча Лиги наций

Матч группы 1 лиги B, прошедший в Тбилиси 14 октября, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Федерация оштрафована на 14 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе, на 12 тысяч евро — за использование болельщиками лазерной указки, на 30 тысяч евро — за использование фанатами пиротехники.
УЕФА также условно наказал федерацию закрытием трибуны стадиона на один домашний матч под эгидой организации с испытательным сроком в два года.
После 4 туров Грузия c 6 очками занимает второе место в группе B1, отставая на одно очко от сборной Чехии. На третьем месте находится команда Албании (6 очков), на последнем — сборная Укаины с 4 очками.
Также УЕФА оштрафовал Эстонский футбольный союз на 10 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение фанатов во время матча Эстония — Швеция (0:3). Федерация также условно наказана закрытием трибуны на один домашний матч под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.