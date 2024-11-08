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Гризманн заявил, что не вернется в сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не планирует возвращаться в сборную Франции. Об этом сообщает Eurosport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сентябре этого года 33-летний француз объявил об уходе из национальной команды. Ранее во французских СМИ появилась информация, что футболист может вернуться в сборную Франции в том случае, если ее дела пойдут совсем плохо.

«Все кончено, я не собираюсь возвращаться. Я принял взвешенное решение, это была не прихоть», — сказал Гризманн.

Антуан Гризманн провел за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 38 голевых передач. Он делит третье место с Оливье Жиру по числу сыгранных матчей и занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

В 2018 году Гризманн выиграл с национальной командой чемпионат мира в России, а через три года стал победителем Лиги наций УЕФА.

Франция
Атлетико
Лига наций: таблица и календарь