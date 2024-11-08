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Барменкулов покинул пост главы Казахстанской федерации футбола

Именно при Адлете Абрменкулове национальную команду Казахстана возглавил Станислав Черчесов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КФФ
Футбол
Лига наций B 2024/2025
14.11.2024, 18:00
Казахстан
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Австрия
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Адлет Барменкулов принял решение оставить должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ), утверждает Meta-ratings.kz. Он объявил о своем решении сегодня на совещании. Барменкулов занимал этот пост с 2022 года.

Барменкулов был инициатором назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Под руководством Черчесова казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. В турнирной таблице сборная Казахстана занимает последнее, четвертое место с одним очком. В следующем матче сборная Казахстана примет команду Австрии 14 ноября.

В середине октября стало известно, что Барменкулов был вынужден применить санкции в отношении Черчесова из-за его шуток про казахский язык. Штраф составил 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

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