Барменкулов покинул пост главы Казахстанской федерации футбола

Барменкулов был инициатором назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Под руководством Черчесова казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. В турнирной таблице сборная Казахстана занимает последнее, четвертое место с одним очком. В следующем матче сборная Казахстана примет команду Австрии 14 ноября.