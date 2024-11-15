Черчесов пошутил о красной карточке после поражения

На 23-й минуте защитник «Астаны» оставил свою команду в меньшинстве, прихватив в штрафной площади полузащитника австрийцев Кристофа Баумгартнера. Один из журналистов попросил прокомментировать этот момент.
«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радости доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» — сказал Черчесов.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда проиграла пять матчей и лишь раз сумела сыграть вничью. Сборная Казахстана досрочная вылетела из дивизиона В Лиги наций, проиграв четыре последних матча с общим счетом 0:10.
В воскресенье, 17 ноября, казахстанцы в заключительном туре Лиги наций на выезде сыграют со сборной Норвегии.