Черчесов пошутил о красной карточке после поражения

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радости доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» — сказал Черчесов.