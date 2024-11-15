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Черчесов пошутил о красной карточке после поражения

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после матча с Австрией в Лиге наций (0:2) высказался об удалении центрального защитника Александра Марочкина. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Vesti.kz

На 23-й минуте защитник «Астаны» оставил свою команду в меньшинстве, прихватив в штрафной площади полузащитника австрийцев Кристофа Баумгартнера. Один из журналистов попросил прокомментировать этот момент.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радости доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда проиграла пять матчей и лишь раз сумела сыграть вничью. Сборная Казахстана досрочная вылетела из дивизиона В Лиги наций, проиграв четыре последних матча с общим счетом 0:10.

В воскресенье, 17 ноября, казахстанцы в заключительном туре Лиги наций на выезде сыграют со сборной Норвегии.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Австрия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Штефан Пош)
15′
Михаэль Грегорич
25′
Составы команд
Казахстан
1
Стас Покатилов
6
Алибек Касым
11
Ян Вороговский
90+1′
22
Александр Марочкин
23′
8
Асхат Тагыберген
4
Эльхан Астанов
7
Аслан Дарабаев
57′
16
Еркин Тапалов
9
Бауыржан I Исламхан
25′
3
Адилбек Жумаханов
10
Максим Самородов
68′
23
Галымжан Кенжебек
17
Абат Аймбетов
46′
18
Рамазан Каримов
19
Бактиер Зайнутдинов
68′
14
Жан-Али Пайруз
Австрия
1
Александр Шлагер
4
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
11
Михаэль Грегорич
5
Штефан Пош
64′
16
Филлипп Мвене
18
Романо Шмид
77′
17
Андреас Вайманн
19
Кристоф Баумгартнер
72′
23
Кевин Штегер
20
Конрад Лаймер
64′
22
Маттиас Зайдль
21
Патрик Виммер
72′
14
Чуквубуике Адаму
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь