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Дидье Дешам: Израиль организованно играл в обороне и тянул время

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал домашнюю ничью с Израилем (0:0) в рамках 5-го тура Лиги наций. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

«Выход в плей-офф — единственный положительный момент? Да, но мы могли бы добиться большего. Мы не забили в игре с организованным соперником, который тянул время… Нам не хватало эффективности, у нас были моменты, хотя мы и начали матч спокойно, недостаточно энергично. Во втором тайме мы действовали лучше, но…

Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время… Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта.

Четвертая ничья со счетом 0:0 с начала года? У нас было три победы подряд. Я не собираюсь прыгать от радости, сыграв вничью 0:0 дома, будь то матч с Израилем или кем-то еще. Что касается выхода в плей-офф, то это самое малое, что мы можем сделать», — сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Франции занимает второе место в группе 2 дивизиона А Лиги наций, имея после пяти матчей десять набранных очков. Вместе с итальянцами французы досрочно оформили выход в плей-офф турнира.

В воскресенье, 17 ноября, сборная Франции в заключительном туре Лиги наций на выезде сыграет с Италией. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Франция
0:0
Первый тайм: 0:0
Израиль
Футбол, Лига наций А,
14.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам
Ран Бен Шимон
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
4
Дайот Упамекано
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
22
Тео Эрнандез
13
Нголо Канте
12
Рандаль Коло Муани
6
Эдуардо Камавинга
35′
71′
10
Кристофер Нкунку
18
Уоррен Заир-Эмери
78′
9
Маркус Тюрам
7
Майкл Олисе
70′
11
Кингсли Коман
20
Брэдли Барколя
71′
14
Адриен Рабьо
Израиль
1
Даниэль Перец
3
Шон Гольдберг
4
Раз Шломо
5
Идан Нахмиас
70′
16
Мохаммед Абу Фани
22
Махмуд Джабер
15
Оскар Глух
84′
8
Дор Перец
10
Манор Соломон
72′
9
Диа Саба
11
Сагив Йехезкель
49′
84′
13
Анан Халаили
12
Лиэль Абада
80′
14
Долев Хазиза
19
Дор Тургеман
73′
21
Дин Давид
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
9
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
Израиль
Лига наций: таблица и календарь