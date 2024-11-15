Дидье Дешам: Израиль организованно играл в обороне и тянул время

«Выход в плей-офф — единственный положительный момент? Да, но мы могли бы добиться большего. Мы не забили в игре с организованным соперником, который тянул время… Нам не хватало эффективности, у нас были моменты, хотя мы и начали матч спокойно, недостаточно энергично. Во втором тайме мы действовали лучше, но…



Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время… Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта.



Четвертая ничья со счетом 0:0 с начала года? У нас было три победы подряд. Я не собираюсь прыгать от радости, сыграв вничью 0:0 дома, будь то матч с Израилем или кем-то еще. Что касается выхода в плей-офф, то это самое малое, что мы можем сделать», — сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции.