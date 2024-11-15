Матч с Израилем побил антирекорд посещаемости «Стад де Франс»

По информации RMC Sport, впервые игра национальной команды на «Стад де Франс» собрала менее 20 тыс. болельщиков. Официальная посещаемость матча составила 16 611 человек. Это более чем в два раза меньше, чем предыдущий худший показатель (36 842), который был установлен в июне 2003 года на матче Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии (5:0).
На матче с Израилем действовали усиленные меры безопасности после нападения на болельщиков тель-авивского «Маккаби» в Амстердаме на прошлой неделе после матча с «Аяксом» (0:5) в Лиге Европы.
«Стад де Франс» был открыт в пригороде Парижа в 1998 году. Он является самым большим стадионом в стране — его официальная вместимость составляет 81 338 человек.