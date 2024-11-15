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Матч с Израилем побил антирекорд посещаемости «Стад де Франс»

Сборная Франции дома сыграла вничью с командой Израиля (0:0) в матче 5-го тура Лиги наций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации RMC Sport, впервые игра национальной команды на «Стад де Франс» собрала менее 20 тыс. болельщиков. Официальная посещаемость матча составила 16 611 человек. Это более чем в два раза меньше, чем предыдущий худший показатель (36 842), который был установлен в июне 2003 года на матче Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии (5:0).

На матче с Израилем действовали усиленные меры безопасности после нападения на болельщиков тель-авивского «Маккаби» в Амстердаме на прошлой неделе после матча с «Аяксом» (0:5) в Лиге Европы.

«Стад де Франс» был открыт в пригороде Парижа в 1998 году. Он является самым большим стадионом в стране — его официальная вместимость составляет 81 338 человек.

Франция
0:0
Первый тайм: 0:0
Израиль
Футбол, Лига наций А,
14.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам
Ран Бен Шимон
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
4
Дайот Упамекано
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
22
Тео Эрнандез
13
Нголо Канте
12
Рандаль Коло Муани
6
Эдуардо Камавинга
35′
71′
10
Кристофер Нкунку
18
Уоррен Заир-Эмери
78′
9
Маркус Тюрам
7
Майкл Олисе
70′
11
Кингсли Коман
20
Брэдли Барколя
71′
14
Адриен Рабьо
Израиль
1
Даниэль Перец
3
Шон Гольдберг
4
Раз Шломо
5
Идан Нахмиас
70′
16
Мохаммед Абу Фани
22
Махмуд Джабер
15
Оскар Глух
84′
8
Дор Перец
10
Манор Соломон
72′
9
Диа Саба
11
Сагив Йехезкель
49′
84′
13
Анан Халаили
12
Лиэль Абада
80′
14
Долев Хазиза
19
Дор Тургеман
73′
21
Дин Давид
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
9
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
Израиль
Лига наций: таблица и календарь