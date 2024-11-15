Матч с Израилем побил антирекорд посещаемости «Стад де Франс»

По информации RMC Sport, впервые игра национальной команды на «Стад де Франс» собрала менее 20 тыс. болельщиков. Официальная посещаемость матча составила 16 611 человек. Это более чем в два раза меньше, чем предыдущий худший показатель (36 842), который был установлен в июне 2003 года на матче Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии (5:0).