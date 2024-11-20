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УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение в матче с Румынией

В матче 5-го тура Лиги наций национальная команда Косова отказалась продолжать матч с Румынией, покинув поле за несколько минут до конца встречи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Причиной такого поведения косоваров стали действия болельщиков Румынии. Они вывесили сербский флаг, скандировали просербские кричалки и кидали посторонние предметы во вратаря гостей.

Отметим, ранее во время матча между румыном Денисом Алибеком и игроком Косова Альбионом Ррахмани произошла стычка, которая переросла в конфликт между сразу несколькими игроками команд.

После ухода косоваров с поля УЕФА присудил их сборной техническое поражение, также команде предстоит выплатить штраф €6 тыс.

Румыния оштрафована суммарно на €128 тыс. из-за поведения болельщиков, скандирование политических кричалок и выброс посторонних предметов на поле. Следующий матч румынская сборная проведёт без фанатов на трибунах.

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