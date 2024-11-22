Армения сыграет с Грузией и другие итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги наций

Матчи за повышение в классе пройдут между командами, занявшими третье место в Лиге A, и командами, занявшими второе место в Лиге B, а также между командами, занявшими третье место в Лиге В, и командами, занявшими второе место в Лиге С.
Стыковые матчи Лиги А и В:
- Турция — Венгрия
- Украина — Бельгия
- Австрия — Сербия
- Греция — Шотландия
Стыковые матчи Лиги В и C:
- Болгария — Ирландия
- Косово — Исландия
- Словакия — Словения
- Армения — Грузия
Первые матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта. Команды, указанные в парах первыми, стартовый матч проведут дома.
В стыках между лигами С и D пары образованы иначе — две лучшие команды, занявшие четвертые места в Лиге C, сыграют с двумя командами, занявшими вторые места в Лиге D.
Стыковые матчи Лиги С и D:
- Мальта — Люксембург
- Гибралтар — Латвия
Первые матчи пройдут 26 марта, ответные — 31 марта.