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Армения сыграет с Грузией и другие итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги наций

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Наций, которая определила пары стыковых матчей между Лигами А, В, С и D.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матчи за повышение в классе пройдут между командами, занявшими третье место в Лиге A, и командами, занявшими второе место в Лиге B, а также между командами, занявшими третье место в Лиге В, и командами, занявшими второе место в Лиге С.

Стыковые матчи Лиги А и В:

  • Турция — Венгрия
  • Украина — Бельгия
  • Австрия — Сербия
  • Греция — Шотландия

Стыковые матчи Лиги В и C:

  • Болгария — Ирландия
  • Косово — Исландия
  • Словакия — Словения
  • Армения — Грузия

Первые матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта. Команды, указанные в парах первыми, стартовый матч проведут дома.

В стыках между лигами С и D пары образованы иначе — две лучшие команды, занявшие четвертые места в Лиге C, сыграют с двумя командами, занявшими вторые места в Лиге D.

Стыковые матчи Лиги С и D:

  • Мальта — Люксембург
  • Гибралтар — Латвия

Первые матчи пройдут 26 марта, ответные — 31 марта.

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Лига наций: таблица и календарь