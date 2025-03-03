39-летний Лука Модрич вновь вызван в сборную Хорватии

В состав из 29 игроков был включен обладатель «Золотого мяча» 2018 года Лука Модрич.
Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Доминик Котарски (ПАОК).
Защитники: Йошко Гвардиол («Ман Сити»), Йосип Юранович («Унион»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Борна Соса («Торино»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина, Петар Сучич (оба — «Динамо» Загреб), Кристиян Якич («Аугсбург»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Франьо Иванович («Юнион»).
Первый матч между командами состоится 20 марта в Хорватии и начнется в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча во Франции пройдет 23 марта.
Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он провел за «сливочных» 575 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 92 голевые передачи. В августе 2024 года «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) и завоевал Суперкубок УЕФА. Для хорвата этот титул стал 27-м с мадридским клубом. Таким образом, Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.