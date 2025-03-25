Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Перед ответным матчем ¼ финала Лиги наций УЕФА против Дании (5:2, д.в.) Роналду получил сертификат, как игрок с наибольшим количеством международных побед в истории — 132. По этому показателю 40-летний португалец обошел бывшего защитника сборной Испании Серхио Рамоса.
Рекорд Роналду был зафиксирован в ноябре 2024 года после победы над Польшей (5:1) в Лиге наций УЕФА. Для достижения этой отметки португальцу понадобилось 215 матчей. Рамос одержал 131 победу в 180 матчах.
Роналду выступает за сборную Португалии с августа 2003 года. Всего на его счету 219 сыгранных матчей, в которых он забил 136 голов и отдал 46 голевых передач. Роналду также является мировым рекордсменом по числу матчей и голов за сборную.
Сборная Португалии вышла в полуфинал Лиги наций УЕФА, где ей предстоит сыграть с командой Германии. Встреча пройдет 4 июня в Мюнхене.
Напомним, Португалия является победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА, который завершился в 2019 году.