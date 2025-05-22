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Сборная Германии объявила состав на «Финал четырех» Лиги наций

Сборная Германии в социальных сетях опубликовала состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА. 4 июня в полуфинале немцы сыграют с Португалией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Lars Baron/Getty Images

Состав сборной Германии:

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ян-Аурель Биссек («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

В другом полуфинале 5 июня Лиги наций встретятся команды Франции и Испании. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

Исполнительный комитет УЕФА одобрил увеличение количества игроков, которые могут быть зарегистрированы на финал Лиги наций-2025. Пресс-служба УЕФА сообщает, что теперь команды смогут зарегистрировать 26 игроков, а не 23, как было ранее.