Сборная Германии объявила состав на «Финал четырех» Лиги наций

Исполнительный комитет УЕФА одобрил увеличение количества игроков, которые могут быть зарегистрированы на финал Лиги наций-2025. Пресс-служба УЕФА сообщает, что теперь команды смогут зарегистрировать 26 игроков, а не 23, как было ранее.