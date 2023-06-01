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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный вратарь выступит в качестве диджея на суперфинале Кубка

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин выступит с диджей-сетом на суперфинале Кубка страны с участием ЦСКА и «Краснодара».

ЦСКА
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Источник: РФС

Бывший вратарь московских «Локомотива» «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин, ставший после завершения карьеры футболиста диджеем, выступит со своим сетом на суперфинале Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«С удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в Суперфинале Кубка России, создать музыкальное настроение перед футболом. Постараюсь зарядить болельщиков и футболистов на красивый и огненный футбол с большим количеством интересных моментов», — прокомментировал своё участие в Суперфинале Кубка России в качестве DJ.Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Решающий матч Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня и начнется в 17 часов по московскому времени. За трофей будут бороться футболисты ЦСКА и «Краснодара».

Ранее была информация, что Полина Гагарина исполнит гимн России перед началом матча. После финального свистка ожидается выступление Басты.

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