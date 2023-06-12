Радимов: не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву?
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.
«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» — написал Радимов в своем телеграм-канале.
К своему посту Радимов прикрепил видео, на котором он забил пенальти вратарю ЦСКА Акинфееву в ответном матче ⅛ финала Кубка Премьер-лиги-2003. Матч завершился со счетом 1:3, но «Зенит» благодаря гостевому голу Радимова прошел дальше и в итоге стал единственным победителем этого турнира.