Радимов: не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву?

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» — написал Радимов в своем телеграм-канале.