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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов: не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву?

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

ЦСКАКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» — написал Радимов в своем телеграм-канале.

К своему посту Радимов прикрепил видео, на котором он забил пенальти вратарю ЦСКА Акинфееву в ответном матче ⅛ финала Кубка Премьер-лиги-2003. Матч завершился со счетом 1:3, но «Зенит» благодаря гостевому голу Радимова прошел дальше и в итоге стал единственным победителем этого турнира.

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