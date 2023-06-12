Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в финале Кубка России
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал итоги финального матча Кубка России против московского ЦСКА (1:1, пен. 5:6). Об этом сообщает «РБК Спорт».
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал итоги финального матча Кубка России против московского ЦСКА (1:1, пен. 5:6). Об этом сообщает «РБК Спорт».
46-летний сербский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота «Краснодара» в первом тайме, после того как Олакунле Олусегун в штрафной ударил по ногам Константину Кучаеву. Нападающий армейцев Федор Чалов реализовал одиннадцатиметровый и открыл счет в матче.
«На мониторе, который у меня есть на скамье, я посмотрел и увидел, что это было не пенальти. Не знаю, как люди, которые сидят за большими мониторами, этого не видели. По-моему это ненормально. Не хочу как-то минимизировать победу ЦСКА, я их поздравляю. Но когда ты готовишь команду, хочешь, чтобы они боролись до конца, то не ожидаешь такого рода вещи. В итоге происходит такое — это тяжело, очень тяжело», — сказал Ивич.
«Краснодар» второй раз в своей истории проиграл в финале Кубка России. В 2014 году «быки» уступили «Ростову» (0:0, пен. 5:6).
Клуб был основан в феврале 2008 года. Он трижды завоевывал бронзовые медали РПЛ (2015, 2019, 2020), но ни разу не выигрывал ни чемпионат, ни Кубок России.