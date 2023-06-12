Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в финале Кубка России

«На мониторе, который у меня есть на скамье, я посмотрел и увидел, что это было не пенальти. Не знаю, как люди, которые сидят за большими мониторами, этого не видели. По-моему это ненормально. Не хочу как-то минимизировать победу ЦСКА, я их поздравляю. Но когда ты готовишь команду, хочешь, чтобы они боролись до конца, то не ожидаешь такого рода вещи. В итоге происходит такое — это тяжело, очень тяжело», — сказал Ивич.