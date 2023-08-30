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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и ставки

Команда Карпина в кризисе.

Ростов
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

После успешного прошлого сезона «Ростов» сделал шаг или два назад. На своем поле команда еще держится, были победы над «Рубином», «Факелом» и ничья с «Зенитом». А вот в гостевых матчах дончане просто разваливаются: 4 поражения подряд, два из них разгромных. Тут сразу несколько причин. «Ростов» остается молодой командой, это напрямую связано с нестабильностью. Сильно подкосила также травма Осипенко. Без него в обороне большие проблемы, какие бы сочетания ни придумывал Карпин. В атаке раньше приносили успех стандартные положения, подачи Уткина на Комличенко и пенальти. В этом сезоне почти ничего из этого не работает.

У «Локомотива» другая зависимость — от Дзюбы. Стоило форварду выбыть на несколько матчей, как игра в атаке сразу расклеилась. Плюс, эксперименты Галактионова не пошли на пользу. Он то пробовал Тикнизяна в роли полузащитника, то переводил Пиняева на правый край нападения — эти решения себя не оправдали. Зато с «Сочи» вышел Дзюба и помог Глушенкову забить победный гол. Пока еще не решена другая проблема — в центре обороны нет стабильного сочетания. Лучше других выглядит связка Фассон — Морозов, но и к ней есть вопросы. Если бы не Лантратов, у «Локомотива» было бы меньше очков в чемпионате.

На что ставить

«Ростов» — «Локомотив»

В первых двух турах Кубка России «Локомотив» обыграл «Рубин» и «Урал». У «Ростова» три очка после победы над казанцами, хотя в той игре команда Карпина всего два раза пробила по воротам. Уже известно, что «железнодорожники» сегодня выйдут без Дзюбы и Баринова. Галактионов широко применяет ротацию в Кубке, поэтому первые таймы у игроков «Локо» обычно уходят на притирку. Карпину тоже нужны перемены в составе, скоро важный матч с «Динамо» в РПЛ. Атака «Локомотива» сегодня будет не так эффективна, в то же время сложно представить, что кризисный «Ростов» сможет одержать победу. БК Olimpbet предлагает на аккуратную ставку «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 коэффициент 2,14.

Андрей Санталов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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