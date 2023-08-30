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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

Спортивный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале поделился деталями разговора главного тренера «Динамо» Марцела Лички со своими футболистами после разгромного поражения от «Спартака» (1:4) в матче Пути РПЛ Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

«Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — легкое укоризненное покачивание головой.

Семейные проблемы Бальбуэны никак не связаны с женой и предыдущим отъездом из России. Вроде бы там серьезно заболел близкий родственник. Игрок вернется только к концу перерыва на сборные.

Кутицкий играл в центре обороны в пожарном порядке из-за отъезда Сазонова, который должен был играть в основе. Но Сабу, очень хотевшего уехать, не отпустить не могли и задержать тоже, поскольку в Италии закрывается трансферное окно. В итоге Кутицкого, которого наигрывали в полузащите, без тренировок в обороне перевели назад — и получился провал.

Кутицкий, а не Маричаль, вышел потому, что последний на “Ростов” дисквалифицирован, и Личка хотел наиграть пару защитников Фернандес — Кутицкий на матч чемпионата. В итоге Кутицкого после такой игры там быть не может, и кто сыграет в паре (или тройке) с Фернандесом — абсолютно непонятно. Ведь не будет ни Бальбуэны, ни Маричаля, ни Сазонова», — написал Рабинер.

После поражения от «Динамо» осталось на втором месте в группе D Пути РПЛ Кубка России, но отставание от «Спартака» увеличилось до пяти очков.

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