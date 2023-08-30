Источник: Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

«Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — легкое укоризненное покачивание головой.



Семейные проблемы Бальбуэны никак не связаны с женой и предыдущим отъездом из России. Вроде бы там серьезно заболел близкий родственник. Игрок вернется только к концу перерыва на сборные.



Кутицкий играл в центре обороны в пожарном порядке из-за отъезда Сазонова, который должен был играть в основе. Но Сабу, очень хотевшего уехать, не отпустить не могли и задержать тоже, поскольку в Италии закрывается трансферное окно. В итоге Кутицкого, которого наигрывали в полузащите, без тренировок в обороне перевели назад — и получился провал.



Кутицкий, а не Маричаль, вышел потому, что последний на “Ростов” дисквалифицирован, и Личка хотел наиграть пару защитников Фернандес — Кутицкий на матч чемпионата. В итоге Кутицкого после такой игры там быть не может, и кто сыграет в паре (или тройке) с Фернандесом — абсолютно непонятно. Ведь не будет ни Бальбуэны, ни Маричаля, ни Сазонова», — написал Рабинер.