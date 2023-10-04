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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» крупно переиграло «Спартак» в матче Кубка России

Судьбу матча решили два гола динамовцев в концовке первого тайма.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в рамках пятого тура группового этапа Кубка России, проходившая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, закончилась со счетом 3:0.

На 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счет и вывел динамовцев вперёд. Спустя всего три минуты Даниил Фомин увеличил преимущество хозяев. Уже в добавленное ко второму тайму время «Динамо» забило в третий раз. Отличился 19-летний полузащитник бело-голубых Иван Зазвонкин.

Перед матчем «Динамо» поздравило 21-летнего нападающего Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 проведенных игр за клуб, подарив футболку с номером 100.

Это первое поражение красно-белых после четырех побед в Кубке России. «Спартак» ранее обеспечил себе выход в четвертьфинал верхней половины сетки, также известной как Путь РПЛ.
«Динамо» для выхода в четвертьфинал Пути РПЛ необходимо 1 ноября в последнем матче группового этапа обыграть в домашнем матче «Пари НН».

Динамо
3:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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