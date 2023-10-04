«Динамо» крупно переиграло «Спартак» в матче Кубка России
Судьбу матча решили два гола динамовцев в концовке первого тайма.
Судьбу матча решили два гола динамовцев в концовке первого тайма.
Встреча в рамках пятого тура группового этапа Кубка России, проходившая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, закончилась со счетом 3:0.
На 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счет и вывел динамовцев вперёд. Спустя всего три минуты Даниил Фомин увеличил преимущество хозяев. Уже в добавленное ко второму тайму время «Динамо» забило в третий раз. Отличился 19-летний полузащитник бело-голубых Иван Зазвонкин.
Перед матчем «Динамо» поздравило 21-летнего нападающего Константина Тюкавина с достижением отметки в 100 проведенных игр за клуб, подарив футболку с номером 100.
Это первое поражение красно-белых после четырех побед в Кубке России. «Спартак» ранее обеспечил себе выход в четвертьфинал верхней половины сетки, также известной как Путь РПЛ.
«Динамо» для выхода в четвертьфинал Пути РПЛ необходимо 1 ноября в последнем матче группового этапа обыграть в домашнем матче «Пари НН».