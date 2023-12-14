Матч звезд Кубка России пройдет уже в эту субботу

В рамках полузакрытого мероприятия профессиональные футболисты и зрители окажутся на расстоянии всего нескольких метров друг от друга. Представители команд Fonbet Кубка России сразятся между собой в специальных челленджах и футбольном мастерстве.

Среди участников матча: Сергей Пиняев, Никита Кривцов, Иван Обляков, Наир Тикнизян, Владислав Ослоновский, Эдамс Скляр и другие. Оценит же футболистов звездное жюри. В него вошли Евгения Медведева, Андрей Кириленко, Валерий Газзаев, Джефф Монсон и Мария Киселева.

Перед началом мероприятия с концертом выступят ВИА «Волга-Волга» и обладатели премии «Прорыв года» — группа NLO. Помимо этого болельщиков ждут автограф-сессии, фотозоны, клубные маскоты и масса других развлечений для детей и взрослых.

Сбор гостей — в 14:00, основная программа Матча звезд стартует в 14:30.