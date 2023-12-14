Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Тулуза
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:45
Зриньски
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Абердин
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Арис Л
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Ракув
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Астана
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Балкани
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
13.12
Атлетико
Лацио
20
Футбол. Еврокубки
13.12
Селтик
Фейеноорд
21
Футбол. Еврокубки
13.12
Боруссия Д
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
13.12
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
Футбол. Еврокубки
13.12
Порту
Шахтер
53
Футбол. Еврокубки
13.12
Антверпен
Барселона
32
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч звезд Кубка России пройдет уже в эту субботу

16 декабря на Live Арене в Сколково пройдет Матч звезд Fonbet Кубка России по футболу, в котором сразятся Команда пути РПЛ и Команда пути регионов.

Наверх

В рамках полузакрытого мероприятия профессиональные футболисты и зрители окажутся на расстоянии всего нескольких метров друг от друга. Представители команд Fonbet Кубка России сразятся между собой в специальных челленджах и футбольном мастерстве.

Среди участников матча: Сергей Пиняев, Никита Кривцов, Иван Обляков, Наир Тикнизян, Владислав Ослоновский, Эдамс Скляр и другие. Оценит же футболистов звездное жюри. В него вошли Евгения Медведева, Андрей Кириленко, Валерий Газзаев, Джефф Монсон и Мария Киселева.

Перед началом мероприятия с концертом выступят ВИА «Волга-Волга» и обладатели премии «Прорыв года» — группа NLO. Помимо этого болельщиков ждут автограф-сессии, фотозоны, клубные маскоты и масса других развлечений для детей и взрослых.

Сбор гостей — в 14:00, основная программа Матча звезд стартует в 14:30.

Билеты на матч можно купить по этой ссылке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тони Фергюсон — о Хабибе: Я напугал этого дагестанца до смерти
В МОК ошиблись при подсчете россиян, отобравшихся на ОИ-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь