Игроки ЦСКА оставили записку в раздевалке «Балтики» после победы
Футболисты ЦСКА обыграли «Балтику» в первом полуфинальном матче Кубка России и оставили записку в раздевалке.
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Футболисты ЦСКА обыграли «Балтику» в первом полуфинальном матче Кубка России и оставили записку в раздевалке.
Первая встреча полуфинала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой армейцев на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил чилийский нападающий Виктор Давила.
После победы игроки оставили записку в раздевалке «Балтики» и фигурку коня.
«Балтийцы, до встречи в Москве.
Напомним, «Балтику» возглавляет экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, он выступал за клуб с 2004 по 2018 год.
Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Москве.