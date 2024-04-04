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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки ЦСКА оставили записку в раздевалке «Балтики» после победы

Футболисты ЦСКА обыграли «Балтику» в первом полуфинальном матче Кубка России и оставили записку в раздевалке.

ЦСКА
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Первая встреча полуфинала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой армейцев на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил чилийский нападающий Виктор Давила.

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После победы игроки оставили записку в раздевалке «Балтики» и фигурку коня.

«Балтийцы, до встречи в Москве. P. S. Сергей Николаевич — легенда!» — написано в записке.

Напомним, «Балтику» возглавляет экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, он выступал за клуб с 2004 по 2018 год.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Москве.

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Балтика
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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