Игроки ЦСКА оставили записку в раздевалке «Балтики» после победы

Первая встреча полуфинала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой армейцев на выезде со счетом 1:0. Единственный гол забил чилийский нападающий Виктор Давила.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ffeeaccee60594fb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&autoplay=1&id=456241089" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После победы игроки оставили записку в раздевалке «Балтики» и фигурку коня.

«Балтийцы, до встречи в Москве. P. S. Сергей Николаевич — легенда!» — написано в записке.

Напомним, «Балтику» возглавляет экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, он выступал за клуб с 2004 по 2018 год.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Москве.