Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
3.04
Спартак
Зенит
12
3.04
Балтика
ЦСКА
01
3.04
Урал
Локомотив
10
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема — о «Спартаке»: Абаскаль становился единственным козлом отпущения

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о положении Гильермо Абаскаля в клубе.

СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

"Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента«, — приводит слова Салиховой “Спорт-Экспресс”.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 3 апреля, «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Зарема — о «Спартаке»: Абаскаль становился единственным козлом отпущения
В новом рейтинге ФИФА Россия заняла 35-е место
Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
Карим Халили стал победителем марафона на чемпионате России
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь