Президенту «Урала» стыдно выходить в город после игры с «Ростовом»
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему стыдно перед болельщиками за поражение от «Ростова» в Кубке России.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что ему стыдно перед болельщиками за поражение от «Ростова» в Кубке России.
Вчера «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 3:1 и вышел во второй полуфинальный этап «Пути регионов» Кубка России. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропустил матч после удаления в предыдущей игре с «Химками».
— Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.
— В матче с «Сочи» команда наверняка захочет реабилитироваться.
— Я не знаю, что захочет команда. Если они мужики, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, ребята будут настраиваться. Тяжелый матч, тяжелый выезд, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
21 апреля «Урал» на выезде сыграет в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи».
В текущем сезоне екатеринбургский «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.