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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Зобнин попал в летучую мышь во время матча Кубка России: видео

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попал мячом в летучую мышь во время матча против «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

Спартак
БалтикаКубок России: результаты и календарь

Во втором тайме летучая мышь приземлилась на поле недалеко от бровки. В этот момент по ней прокатился мяч, который упустил за линию полузащитник красно-белых.

Напомним, 14 мая «Балтика» на домашнем стадионе победила «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Калининградцы обыграли «Спартак» впервые с 1996 года и первый раз в своей истории вышли в суперфинал Кубка России. Там «Балтика» встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Первый матч этих соперников завершился вничью — 1:1. Ответный поединок состоится сегодня, 15 мая в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в клубном телеграм-канале выступил с заявлением после вылета с турнира.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат — мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними. В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», — говорится в сообщении.

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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