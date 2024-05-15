Зобнин попал в летучую мышь во время матча Кубка России: видео

Напомним, 14 мая «Балтика» на домашнем стадионе победила «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Калининградцы обыграли «Спартак» впервые с 1996 года и первый раз в своей истории вышли в суперфинал Кубка России. Там «Балтика» встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Первый матч этих соперников завершился вничью — 1:1. Ответный поединок состоится сегодня, 15 мая в Санкт-Петербурге.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат — мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними. В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», — говорится в сообщении.