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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:03 (мск), источник: Спорт Mail

Тина Канделаки призвала РФС не подчиняться УЕФА

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки заявила, что Российскому футбольному союзу (РФС) не надо подчиняться УЕФА.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Канделаки призвала РФС ставить матчи Кубка России параллельно с играми еврокубков, несмотря на запрет УЕФА.

«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях. Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на “Матч ТВ” вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.

В том числе был реформирован наш старейший футбольный турнир — Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.

При этом все это время наш футбол оставался на связи с УЕФА — той самой организацией, которая исключила российскую сборную и клубы из всех турниров.

Кажется, это была дорога с односторонним движением — теперь Европейский футбольный союз добрался и до телевидения, регламентируя время начала матчей нашего внутреннего турнира, нашего Кубка. Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты — в ранние часы по будним дням.

Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире? Лига чемпионов ведь решила, что ее место теперь в интернете, по крайней мере для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает.

Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим", — написала Канделаки в своем телеграм-канале.


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