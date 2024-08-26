«Несусветная дичь». Лунев — об участии медиаклубов в Кубке России

«Медиалига мне безразлична, я не понимаю ее смысла. Изначально было так, что какие-то блогеры и авторы ютуб-каналов собирались попинать мяч, устраивали челленджи. Сейчас же это ушло в другую ипостась. Медийным командам дают право играть в Кубке России. Для меня это вообще какая-то несусветная дичь», — сказал Лунев.