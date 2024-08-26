«Несусветная дичь». Лунев — об участии медиаклубов в Кубке России

«Медиалига мне безразлична, я не понимаю ее смысла. Изначально было так, что какие-то блогеры и авторы ютуб-каналов собирались попинать мяч, устраивали челленджи. Сейчас же это ушло в другую ипостась. Медийным командам дают право играть в Кубке России. Для меня это вообще какая-то несусветная дичь», — сказал Лунев.
Медиафутбольные клубы допустили до участия в Кубке России в сезоне-2022/23. Наибольших успехов в турнире добились 2DROTS, который в прошлом сезоне дошли до 1/32 финала Пути регионов. Двукратные чемпионы Медиалиги поочередно обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0), после чего уступили подмосковным «Химкам» (0:2).
До участия в нынешнем розыгрыше в Кубке России были допущены 13 любительских команд, в том числе три команды из Медиалиги — 2DROTS, Broke Boys и «Амкал». На данный момент в турнире продолжает участие только «Амкал», который разгромил «Коломну» (8:1) и обыграл московский «Велес» (2:0). В 1/64 финал медиафутбольный клуб сыграет с «Космосом» из Долгопрудного.