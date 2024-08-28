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Семшов назвал исторической победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в матче Кубка России (1:0).

Источник: РИА "Новости"

«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны “Спартак” с трудом выходил. Во втором тайме красно‑белые добавили, “Динамо” оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа. Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России прошел на домашнем поле московского «Спартака». Единственный мяч забил нападающий Гамид Агаларов, который на 14‑й минуте реализовал пенальти.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А с 6 очками, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. Также в этой группе находятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов», которые встретятся сегодня, 28 августа, в Москве.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» примет московское «Динамо», а «Спартак» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Оба матча состоятся 18 сентября.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа A
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
14′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
90+4′
23
Никита Чернов
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
8
Маркиньос
22
Михаил Игнатов
46′
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
16′
70′
70
Павел Мелешин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
28
Даниил Зорин
64′
35
Кристофер Мартинс
12
Жозе Виллиан
46′
9
Манфред Угальде
Динамо Мх
27
Давид Волк
90+2′
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
61′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
77′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
8
Викторьен Ангбан
16
Уссем Мрезиг
30′
68′
17
Антон Крачковский
7
Абакар Гаджиев
44′
54′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
54′
19
Кирилл Зинович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти