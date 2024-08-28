Семшов назвал исторической победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны “Спартак” с трудом выходил. Во втором тайме красно‑белые добавили, “Динамо” оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа. Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».
Матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России прошел на домашнем поле московского «Спартака». Единственный мяч забил нападающий Гамид Агаларов, который на 14‑й минуте реализовал пенальти.
Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А с 6 очками, обойдя «Спартак» по дополнительным показателям. Также в этой группе находятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов», которые встретятся сегодня, 28 августа, в Москве.
В следующем туре махачкалинское «Динамо» примет московское «Динамо», а «Спартак» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Оба матча состоятся 18 сентября.