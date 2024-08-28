Семшов назвал исторической победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны “Спартак” с трудом выходил. Во втором тайме красно‑белые добавили, “Динамо” оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа. Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».