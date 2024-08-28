Мостовой: «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх не хватало Соболева

«Спартак» в третьем туре Кубка России сенсационно уступил дома махачкалинскому «Динамо» (0:1). Команда Хасанби Биджиева догнала лидировавшую в группе команду Деяна Станковича.
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «красно‑белым» не хватает в составе нападающего, который может действовать в стиле Александра Соболева.
«Во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Подачи делают, а кому там бороться? В том году “Спартак” много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев: швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто‑то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются. Возвращения Соболева не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто‑нибудь выйдет из “Спартака” и скажет, в чем проблема?» — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».
Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в июле после первого тура Российской Премьер-лиги. СМИ сообщали о возможном переходе 27‑летнего игрока в петербургский «Зенит». Нападающий выступает за красно-белых с января 2020 года. За этот период Соболев забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи в 139 матчах.
До матча с махачкалинским клубом красно-белые не проигрывали с 21 июля — семь матчей подряд. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает пятое место, уступая 4 очка лидирующему «Локомотиву».