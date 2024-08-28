Мостовой: «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх не хватало Соболева

«Во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Подачи делают, а кому там бороться? В том году “Спартак” много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев: швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто‑то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются. Возвращения Соболева не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто‑нибудь выйдет из “Спартака” и скажет, в чем проблема?» — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».