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Мостовой: «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх не хватало Соболева

В матче Кубка России прервалась семиматчевая серия красно-белых без поражений.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в третьем туре Кубка России сенсационно уступил дома махачкалинскому «Динамо» (0:1). Команда Хасанби Биджиева догнала лидировавшую в группе команду Деяна Станковича.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «красно‑белым» не хватает в составе нападающего, который может действовать в стиле Александра Соболева.

«Во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Подачи делают, а кому там бороться? В том году “Спартак” много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев: швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто‑то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются. Возвращения Соболева не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто‑нибудь выйдет из “Спартака” и скажет, в чем проблема?» — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».

Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» в июле после первого тура Российской Премьер-лиги. СМИ сообщали о возможном переходе 27‑летнего игрока в петербургский «Зенит». Нападающий выступает за красно-белых с января 2020 года. За этот период Соболев забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи в 139 матчах.

До матча с махачкалинским клубом красно-белые не проигрывали с 21 июля — семь матчей подряд. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает пятое место, уступая 4 очка лидирующему «Локомотиву».

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа A
27.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
14′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
90+4′
23
Никита Чернов
17
Антон Зиньковский
25
Данил Пруцев
8
Маркиньос
22
Михаил Игнатов
46′
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
16′
70′
70
Павел Мелешин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
28
Даниил Зорин
64′
35
Кристофер Мартинс
12
Жозе Виллиан
46′
9
Манфред Угальде
Динамо Мх
27
Давид Волк
90+2′
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
61′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
72
Александр Сандрачук
77′
71
Ян Дапо
10
Джавад Хоссейннеджад
68′
8
Викторьен Ангбан
16
Уссем Мрезиг
30′
68′
17
Антон Крачковский
7
Абакар Гаджиев
44′
54′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
54′
19
Кирилл Зинович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти