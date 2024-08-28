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«Пари НН» — «Краснодар»: стали известны составы команд

В Нижнем Новгороде пройдет матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Пари НН» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Кубка России.

«Пари НН»: Вадим Лукьянов, Данила Ведерников, Кирилл Гоцук, Кирилл Боженов, Кирилл Глущенков, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Антон Мухин, Валерий Царукян, Станислав Лапинский, Николоз Кутателадзе.

«Краснодар»: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Витор Тормена, Сергей Петров, Юрий Газинский, Александр Черников, Никита Кривцов, Данила Козлов, Оланкуле Олусегун, Мозес, Федор Смолов.

Краснодарский клуб занимает первое место в группе С, набрав 6 очков. Ранее «горожане» победили ЦСКА и «Ахмат». Нижегородцы же уступили этим командам. С одним баллом они замыкают таблицу.