«Пари НН» — «Краснодар»: стали известны составы команд

«Пари НН» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Кубка России.
«Пари НН»: Вадим Лукьянов, Данила Ведерников, Кирилл Гоцук, Кирилл Боженов, Кирилл Глущенков, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Антон Мухин, Валерий Царукян, Станислав Лапинский, Николоз Кутателадзе.
«Краснодар»: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Витор Тормена, Сергей Петров, Юрий Газинский, Александр Черников, Никита Кривцов, Данила Козлов, Оланкуле Олусегун, Мозес, Федор Смолов.
Краснодарский клуб занимает первое место в группе С, набрав 6 очков. Ранее «горожане» победили ЦСКА и «Ахмат». Нижегородцы же уступили этим командам. С одним баллом они замыкают таблицу.