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«Локомотив» — «Химки»: стали известны составы команд

В Москве на «РЖД Арене» пройдет матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы на матч Кубка России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.
Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Морозов, Тикнизян, Самошников, Батраков, Карпукас, Раков, Воробьёв, Радиковский.

«Химки»: Кокарев, Бакаев, Берковский, Глушаков, Гогуа, Голубович, Капленко, Магомедов, Садыгов, Терехов, Филин.
Запасные: Обухов, Абдулахи, Анджелкович, Борба, Вера, Мирзов, Панченко, Руденко, Степанов, Фаринья, Фернандес, Хосонов.

В Кубке по итогам двух туров «железнодорожники» лидируют в группе с шестью очками. Команда Михаила Галактионова в первых двух турах была сильнее «Ростова» (1:0) и «Оренбурга» (3:2). «Химки» стартовали в турнире с домашней победы над «Оренбургом» (1:0), после чего со счетом 1:3 уступили в Ростове-на-Дону.

Матч начнется 28 августа в 19:30 по московскому времени.