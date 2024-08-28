«Локомотив» — «Химки»: стали известны составы команд

В Кубке по итогам двух туров «железнодорожники» лидируют в группе с шестью очками. Команда Михаила Галактионова в первых двух турах была сильнее «Ростова» (1:0) и «Оренбурга» (3:2). «Химки» стартовали в турнире с домашней победы над «Оренбургом» (1:0), после чего со счетом 1:3 уступили в Ростове-на-Дону.