«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны составы команд

В Кубке России «Динамо» начало путь с поражения от «Спартака» (0:3) и победы над махачкалинским «Динамо» (2:1). Самарцы уступили в обоих матчах — «Динамо» из Махачкалы (0:1) и «Спартаку» (0:3).