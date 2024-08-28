«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны составы команд

«Динамо» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Кубка России.
«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков.
Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Карраскаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб.
«Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.
Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Орозко, Бабкин, Гарре, Попов.
В Кубке России «Динамо» начало путь с поражения от «Спартака» (0:3) и победы над махачкалинским «Динамо» (2:1). Самарцы уступили в обоих матчах — «Динамо» из Махачкалы (0:1) и «Спартаку» (0:3).
Матч начнется 28 августа в 19:30 по московскому времени.