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«Динамо» — «Крылья Советов»: стали известны составы команд

В Москве на «ВТБ Арене» пройдет матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Динамо» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Кубка России.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Фернандес, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Макаров, Боков.
Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Назаренко, Бителло, Смелов, Карраскаль, Александров, Гладышев, Тюкавин, Маухуб.

«Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.
Запасные: Бельтюков, Песьяков, Солдатенков, Лысов, Галдамес, Евгеньев, Бобер, Орозко, Бабкин, Гарре, Попов.

В Кубке России «Динамо» начало путь с поражения от «Спартака» (0:3) и победы над махачкалинским «Динамо» (2:1). Самарцы уступили в обоих матчах — «Динамо» из Махачкалы (0:1) и «Спартаку» (0:3).

Матч начнется 28 августа в 19:30 по московскому времени.