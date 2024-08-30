РФС синхронизировал время матчей Кубка России с матчами ЛЧ

В июле стало известно, что «Матч ТВ» потерял права на трансляцию еврокубков и они перешли к стриминговому сервису Okko. Теперь часть игр Кубка России на каналах холдинга «Матч» займут эфирные слоты, которые ранее предназначались для еврокубковых матчей.