РФС синхронизировал время матчей Кубка России с матчами ЛЧ

Ранее многие матчи Кубка России проводились по будням в дневное время из-за рекомендации УЕФА не проводить игры национального кубка одновременно с еврокубками.
«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», — сказал Митрофанов.
В июле стало известно, что «Матч ТВ» потерял права на трансляцию еврокубков и они перешли к стриминговому сервису Okko. Теперь часть игр Кубка России на каналах холдинга «Матч» займут эфирные слоты, которые ранее предназначались для еврокубковых матчей.
РФС также опубликовал расписание четвертого, пятого и шестого туров пути РПЛ Кубка России. В ближайшем туре три матча будут пересекаться с играми первого тура основного раунда Лиги чемпионов:
- 17 сентября, 20:00 мск: «Зенит» — «Рубин»;
- 18 сентября, 21:15 мск: «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва);
- 19 сентября, 20:45 мск: «Спартак» — «Крылья Советов».