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«Торпедо» и «Балтика» встретятся в пятом раунде пути регионов Кубка России

Стали известны итоги жеребьевки пятого раунда Пути регионов Кубка России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

За выход в следующий этап турнира сыграют 16 команд.

  • «Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево);
  • «Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад);
  • «Тюмень» (Тюмень) — «Алания» (Владикавказ);
  • «Уфа» (Уфа) — «Шинник» (Ярославль);
  • «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);
  • «Сочи» (Сочи) — «Волга» (Ульяновск);
  • «Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома);
  • «Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург).

Пятый раунд Пути регионов Кубка России пройдет с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет один матч.

Торпедо
Балтика
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