«Торпедо» и «Балтика» встретятся в пятом раунде пути регионов Кубка России

За выход в следующий этап турнира сыграют 16 команд.
- «Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево);
- «Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад);
- «Тюмень» (Тюмень) — «Алания» (Владикавказ);
- «Уфа» (Уфа) — «Шинник» (Ярославль);
- «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград);
- «Сочи» (Сочи) — «Волга» (Ульяновск);
- «Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома);
- «Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург).
Пятый раунд Пути регионов Кубка России пройдет с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет один матч.