Футболист «Ростова» Щетинин: Нам по силам зацепить Кубок России

«В чемпионате у нас, скажем так, пока не все получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у “Ростова” в равной степени идет ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб», — приводит слова Щетинина Legalbet.