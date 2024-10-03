Футболист «Ростова» Щетинин: Нам по силам зацепить Кубок России

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре команды в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.
«В чемпионате у нас, скажем так, пока не все получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у “Ростова” в равной степени идет ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб», — приводит слова Щетинина Legalbet.
После 10 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. В следующем матче РПЛ 5 октября команда Валерия Карпина сыграет на выезде против московского «Спартака».
В Кубке России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. На первом месте располагается московский «Локомотив», одержавший победы во всех матчах. «Химки» с 5 баллами находятся на третьей строчке. Замыкает группу «Оренбург», который уступил соперникам во всех пяти встречах.