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Футболист «Ростова» Щетинин: Нам по силам зацепить Кубок России

2 октября «Ростов» упустил преимущество в два мяча над «Химками» и проиграл в серии пенальти в матче Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре команды в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

«В чемпионате у нас, скажем так, пока не все получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у “Ростова” в равной степени идет ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб», — приводит слова Щетинина Legalbet.

После 10 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. В следующем матче РПЛ 5 октября команда Валерия Карпина сыграет на выезде против московского «Спартака».

В Кубке России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 10 очков за пять игр. На первом месте располагается московский «Локомотив», одержавший победы во всех матчах. «Химки» с 5 баллами находятся на третьей строчке. Замыкает группу «Оренбург», который уступил соперникам во всех пяти встречах.

Химки
2:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
2.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Валерий Карпин
Голы
Химки
Александр Руденко
(Кирилл Панченко)
81′
Стефан Мелентиевич
88′
Ростов
Андрей Лангович
(Хорен Байрамян)
44′
Мохаммад Мохебби
(Илья Вахания)
75′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
22
Роберт Мехия
8
Кирилл Панченко
15
Диего Луна
46′
72
Дани Фернандес
26
Неманья Анджелкович
46′
6
Стефан Мелентиевич
90+2′
77
Алекс Корредера
77′
9
Александр Руденко
90+4′
97
Бутта Магомедов
67′
11
Резиуан Мирзов
7
Илья Садыгов
57′
91
Антон Заболотный
Ростов
1
Рустам Ятимов
28
Евгений Чернов
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
60′
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
56′
19
Хорен Байрамян
80′
27
Николай Комличенко
73
Имран Азнауров
60′
9
Мохаммад Мохебби
69′
91
Антон Шамонин
60′
62
Иван Комаров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Кубок России: результаты и календарь