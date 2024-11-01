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«‎Краснодар» отправится в‎ Тюмень в Кубке России

Состоялась жеребьевка ¼ финала Пути регионов Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Пары выглядят следующим образом:

  • «Сочи» — «Динамо» (Махачкала);
  • «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти);
  • «Урал» (Екатеринбург) — «Химки» (Московская область);
  • «Тюмень» — «Краснодар».

«Сочи», «Шинник», «Урал» и «Тюмень» представляют Первую лигу. Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Здесь итог противостояния решается в одной встрече.

В ¼ финала в «пути РПЛ» «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достался «Ахмат». Там исход противостояния решится по итогам двух игр. Первые матчи ¼ финала пройдут 5—7 ноября, ответные — 26—28 ноября. Проигравшие опустятся в нижнюю сетку и сыграют во втором этапе ¼ финала в Пути регионов.

Краснодар
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Кубок России: результаты и календарь