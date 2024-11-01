«‎Краснодар» отправится в‎ Тюмень в Кубке России

Пары выглядят следующим образом:
- «Сочи» — «Динамо» (Махачкала);
- «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти);
- «Урал» (Екатеринбург) — «Химки» (Московская область);
- «Тюмень» — «Краснодар».
«Сочи», «Шинник», «Урал» и «Тюмень» представляют Первую лигу. Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Здесь итог противостояния решается в одной встрече.
В ¼ финала в «пути РПЛ» «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достался «Ахмат». Там исход противостояния решится по итогам двух игр. Первые матчи ¼ финала пройдут