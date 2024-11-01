«‎Краснодар» отправится в‎ Тюмень в Кубке России

В ¼ финала в «пути РПЛ» «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достался «Ахмат». Там исход противостояния решится по итогам двух игр. Первые матчи ¼ финала пройдут 5—7 ноября , ответные — 26—28 ноября . Проигравшие опустятся в нижнюю сетку и сыграют во втором этапе ¼ финала в Пути регионов.