КДК РФС запретил допуск зрителей на один сектор в кубковом матче «Локомотива»

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание “Локомотиву” за скандирование ненормативной лексики. В матче с “Динамо” была [нецензурная] лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать “Локомотив” на 20 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Запрет будет длиться только один домашний матч Фонбет Кубка России.
28 ноября «Локомотив» на домашнем поле уступил «Динамо» (0:1) ¼ финала плей-офф турнира Пути РПЛ Кубка России.
У московского клуба и ранее были проблемы с нецензурной лексикой у болельщиков. В декабре 2023-го между болельщиками «Зенита» и «Локомотива» произошла драка на трибунах.