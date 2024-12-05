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КДК РФС запретил допуск зрителей на один сектор в кубковом матче «Локомотива»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) запретил допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны «РЖД-Арены» — домашнего стадиона «Локомотива».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание “Локомотиву” за скандирование ненормативной лексики. В матче с “Динамо” была [нецензурная] лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать “Локомотив” на 20 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Запрет будет длиться только один домашний матч Фонбет Кубка России.

28 ноября «Локомотив» на домашнем поле уступил «Динамо» (0:1) ¼ финала плей-офф турнира Пути РПЛ Кубка России.

У московского клуба и ранее были проблемы с нецензурной лексикой у болельщиков. В декабре 2023-го между болельщиками «Зенита» и «Локомотива» произошла драка на трибунах.

Локомотив