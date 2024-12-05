КДК РФС запретил допуск зрителей на один сектор в кубковом матче «Локомотива»

«На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание “Локомотиву” за скандирование ненормативной лексики. В матче с “Динамо” была [нецензурная] лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать “Локомотив” на 20 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России», — приводит слова Григорьянца ТАСС.