«Чем вы гордитесь?» Слуцкий — об успехах медиакоманд в Кубке

В минувшем сезоне команда 2Drots прошла три раунда, после чего с минимальным счетом уступила «Химкам». В сезоне-2024/25 «Амкал» дошел до 4-го раунда Кубка России, где уступил «Алании» (0:1). В первом раунде медиафутбольный клуб разгромил «Коломну» со счетом 8:1.
«На мой взгляд, медиафутбол от слова медиа имеет только контент. Я вчера был на тренировке ФК “10”: Киреев играл в РПЛ, Рыбус играл, Идову, Голышев, Помазан играли в РПЛ, Петя Тен. И это только те, кого я знаю. Назвать это медиакомандой я уже не могу. И когда я слышу, что медиакоманда обыграла в Кубке России “Коломну” со счетом 8:1… Так у вас футболисты в 100 раз сильнее, чем у соперника. Чем вы гордитесь? Вы же не медиафутболисты», — сказал Слуцкий в новом выпуске YouTube-шоу в новом выпуске «Коммент. Тренер».
«Если бы Азамат Мусагалиев и Дорохов обыграли бы “Коломну”, выходя на поле, я бы поаплодировал и задумался, что там в “Коломне”. На мой взгляд, если сегодня команда, условно 2Drots по составу, по финансам, по обеспечению сильнее “Коломны”, вы должны радоваться победе, но преподносить это так, что Медиалига всех покорила… Как говорить? Более сильная команда победила слабую, решила текущую задачу, вышла в следующий раунд», — добавил Слуцкий.
Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая, а в Кубке Китая дошел до полуфинала, где уступил «Шанхай Порт». В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».