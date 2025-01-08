«Чем вы гордитесь?» Слуцкий — об успехах медиакоманд в Кубке

«На мой взгляд, медиафутбол от слова медиа имеет только контент. Я вчера был на тренировке ФК “10”: Киреев играл в РПЛ, Рыбус играл, Идову, Голышев, Помазан играли в РПЛ, Петя Тен. И это только те, кого я знаю. Назвать это медиакомандой я уже не могу. И когда я слышу, что медиакоманда обыграла в Кубке России “Коломну” со счетом 8:1… Так у вас футболисты в 100 раз сильнее, чем у соперника. Чем вы гордитесь? Вы же не медиафутболисты», — сказал Слуцкий в новом выпуске YouTube-шоу в новом выпуске «Коммент. Тренер».