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В РФС объяснили сбой работы ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

В пресс-службе РФС рассказали, почему произошел сбой в работе системы ВАР в матче Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Напомним, «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Маркиньос (14-я минута) и Ливай Гарсия (51). На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Спартака» Даниил Денисов.

Во время трансляции на 30-й минуте появилось сообщение о том, что игра проходит без системы ВАР. На 33-й минуте видеоарбитры возобновили работу.

«Из-за технических проблем в первом тайме на матче “Спартак” — “Динамо” видеоарбитры не могли вести работу около полутора минут», — приводит слова представителя пресс-службы РФС «Спорт-Экспресс».

В финале пути регионов «Спартак» на своем поле сыграет с победителем матча между «Локомотивом» и «Ростовом». В Суперфинале Кубка России победитель пути регионов встретится с сильнейшим в пути РПЛ.

В финале пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграют «Зенит» и ЦСКА.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Кубок России, Полуфинал Пути регионов. Этап 2
29.04.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Динамо
Даниил Денисов
20′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти