В РФС объяснили сбой работы ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

Напомним, «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Маркиньос (14-я минута) и Ливай Гарсия (51). На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Спартака» Даниил Денисов.