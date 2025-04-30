В РФС объяснили сбой работы ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

Напомним, «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Маркиньос (14-я минута) и Ливай Гарсия (51). На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Спартака» Даниил Денисов.
Во время трансляции на 30-й минуте появилось сообщение о том, что игра проходит без системы ВАР. На 33-й минуте видеоарбитры возобновили работу.
«Из-за технических проблем в первом тайме на матче “Спартак” — “Динамо” видеоарбитры не могли вести работу около полутора минут», — приводит слова представителя пресс-службы РФС «Спорт-Экспресс».
В финале пути регионов «Спартак» на своем поле сыграет с победителем матча между «Локомотивом» и «Ростовом». В Суперфинале Кубка России победитель пути регионов встретится с сильнейшим в пути РПЛ.
В финале пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграют «Зенит» и ЦСКА.
Деян Станкович
Марцел Личка
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Даниил Денисов
20′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти