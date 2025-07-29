Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» — «Балтика»

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Максим Перезва (Раменское).
«Акрон»: Тереховский, Эсковаль, Фернандес, Неделчару, Шершов, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Дмитриев, Беншимол, Данилин.
«Балтика»: Любаков, Мурид, Ковалев, Луна, Ковач, Андраде, Йенне, Филин, Никитин, Чивич, Мохаммад.
В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».
В первых двух турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 обе команды набрали по 4 очки. Тольяттинцы обыграли «Сочи» и сыграли вничью с «Крыльями Советов». «Балтика» ни разу проиграла в играх с командами из Москвы — выездная победа над «Спартаком» и ничья с «Динамо».